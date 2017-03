Έτσι υποδέχτηκε ο γαλλικός Τύπος τον αποκλεισμό της Παρί

Ο θρίαμβος της Μπαρτσελόνα επί της Παρί, είναι αλήθεια ότι χρειάστηκε και μια μικρή βοήθεια από τη διαιτησία. Από τη μία το αμφιλεγόμενο πρώτο πέναλτι του 3-0, έπειτα εκείνο του Μασεράνο επάνω στον Ντι Μαρία που δεν δόθηκε κι ακολούθως το εντελώς ανύπαρκτο που κέρδισε ο Σουάρες για το 5-1.

Την ώρα που στην Ελλάδα και τη Μαδρίτη όλοι βράζουν κατά του Γερμανού ρέφερι Αϊτεκίν, η γαλλική «L’Equipe» δείχνει να μην στέκεται σε αυτό, κάνοντας λόγο για «απειλή του πρότζεκτ της Παρί» μετά τον εξευτελιστικό αποκλεισμό. Ο τίτλος τα έλεγε όλα:

«Ανείπωτο»!

Unspeakable. L'Équipe's front page after France failed to make the 1994 World Cup (following infamous loss against Bulgaria) and last night pic.twitter.com/vrxlbsOvCh