Αυτός ο διάολος γεμίζει 1000 μπυροπότηρα σε μια ώρα

Αν μας ζητούσαν να περιγράψουμε τον Παράδεισο, η μπύρα θα ήταν μέσα στο πακέτο. Την αγαπάμε λίγο παραπάνω απ' το νερό. Άρα, καταλαβαίνεις, πως όταν αντικρίσαμε το Beerjet 6 μοντέλο της ομώνυμης Αυστριακής εταιρείας αρχίσαμε να τραγουδάμε «take me down to the Paradise City». Και κάπως έτσι ξεκινά καλά μία βδομάδα.



Απέχουμε κάπως από την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντας, μιας και για την ώρα απευθύνεται κυρίως σε καταστήματα μαζικής παραγωγής (μπαρ, γήπεδα, εταιρείες κλπ), το ίδιο και η τιμή του. Σύμφωνα με τους παραγωγούς, ωστόσο, σχετικά σύντομα θα αρχίσει να κυκλοφορεί και για εμάς, τους κοινούς θνητούς πελάτες, που καταναλώνουμε μπύρα, περισσότερη από ένα γήπεδο μαζί. Και η τιμή του θα είναι σαφώς πιο προσιτή.

Διαβάστε περισσότερα στο Ratpack.gr