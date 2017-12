Οι 25 καλύτερες ταινίες του 2017 σε ένα βίντεο

Όσο πλησιάζει η ώρα να αποχωριστούμε το 2017, τόσο αυξάνονται οι ανασκοπήσεις για τη χρονιά που φεύγει. Μία εξ αυτών, κινηματογραφική, έγινε από τον γνωστό κριτικό ταινιών, David Ehrlich, ο οποίος έχει καταφέρει να «χτίσει» ευρύ κοινό (σχεδόν 40.000 followers στο Twitter) και να δημιουργήσει σπουδαία απήχηση μέσα από τις κριτικές του στη Fox News.

Εσχάτως, ο Αμερικανός έφτιαξε ένα βίντεο στο οποίο «χώρεσε» τις 25 καλύτερες ταινίες του περασμένου έτους, σύμφωνα πάντα με τη δική του υποκειμενική κρίση. Ταινίες όπως οι The Bick Sick, Thelma, Get Out, The Beguiled, Goodtime, Wonderstruck, μέχρι το The Florida Project και το Dunkirk, σε σειρά (δικής του) προτίμησης, συνθέτουν ένα «χορταστικό» και πλήρως ενημερωτικό βίντεο για σένα που δεν πρόλαβες να δεις κάποιες από αυτές. Άλλωστε, το αν συμφωνούμε με το περιεχόμενο και το ranking των ταινιών είναι καθαρά προσωπικό θέμα.

