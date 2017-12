Αυτό εδώ είναι το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε ο Lemmy

Το «We Are The Ones» είναι συγκίνηση για κάθε φαν του θεού της speed metal.

Δεν ξέρεις τι να πρωτοσχολιάσεις για τον Lemmy Kilmister. Ένας τύπος που έπαιζε τόσο επιδέξια το μπάσο, όσο και με τα μυαλά των γυναικών. Το ξέρεις πως λέγεται ότι ο Lemmy είχε κοιμηθεί με περίπου 5.000 γυναίκες; Δεν ήταν όμως ρόκσταρ μόνο στην συμπεριφορά. Οι παλιότεροι τα ξέρουν καλύτερα. Ο Lemmy έχει γράψει τραγουδάρες που έχουν μείνει στην ιστορία.

Ότι λείπει πολύ από την μουσική σκηνή είναι μία πραγματικότητα. Όπως άλλωστε και τα τραγούδια του. Όμως το δωράκι της Pacific Records για τους φαν του πιονέρου του speed metal, ίσως θυμίσει λίγο Χριστούγεννα. Πρόκειται για την τελευταία solo εκτέλεση του τραγουδιστή, με τίτλο We Are The Ones. Και τα σπάει.

