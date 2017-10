Νιώθοντας κωλόγερος στην τοποθεσία Internet Cafe

Κάτι τέτοια περιστατικά, σαν αυτό που θα σας περιγράψω, είναι που γίνονται μόνο και μόνο για να σου θυμίσουν πώς αλλάξαν οι καιροί και να σου «φτύσουν» κατάμουτρα, μαζί με ένα ηχηρό χαστούκι, την ατάκα «you are too old for this shit». Από αυτά που σου κολλάνε μία πλαστή ταυτότητα και σου «βάζουν» χρόνια. Με τρόπο σκληρό και άδικο. Που σε κάνουν να νιώθεις τόσο γεροπαράξενος, σαν εκείνους που σας κυνήγαγαν στη γειτονιά όταν τους χαλάγατε τον μεσημεριανό ύπνο με την κωλόμπαλα.

Διαβάστε περισσότερα στο Ratpack.gr