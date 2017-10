5 τίμια κι εναλλακτικά μέρη για να την πας στο Πρώτο Ραντεβού

Λένε ότι η αρχή είναι το ήμισυ του παντός αλλά παράλληλα υπάρχει και το κάθε αρχή και δύσκολη. Όταν λοιπόν αυτά τα δύο συνδυαστούν, έχουμε μία πολύ δύσκολη αρχή η οποία θα καθορίσει την μετέπειτα πορεία. Άβολο.

Μία τέτοια αρχή λοιπόν είναι και το πρώτο ραντεβού, ξεκάθαρα ένα αναγκαίο κακό, το οποίο δε θέλεις να γίνει, ή μάλλον θέλεις αλλά δεν το απολαμβάνεις και το οποίο είναι ικανό να σε αγχώσει περισσότερο και από το Μαντού στην πρώτη δημοτικού (σόρι που στο θύμισα).

Είναι λογικό, όταν πρόκειται να βγεις για πρώτη φορά με το αντικείμενο του πόθου σου, να έχεις βάλει κάτω όλες τις επιλογές, να έχεις απορρίψει, να έχεις μελετήσει και να έχεις καταλήξει. Συνήθως το μενού περιλαμβάνει φαγητό σε καλό εστιατόριο το οποίο διαθέτει και έναν κάποιο ρομαντισμό και στη συνέχεια ίσως ποτό, σε κάποιο από τα bar που προτείνουν στα going out και είναι και το απόλυτο must (να πουλήσεις και λίγο μούρη). Ωστόσο, είμαι εδώ για να σου καταρρίψω το κλισέ του εστιατορίου και να σε ενημερώσω ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες εκεί έξω που βλέπουν με πολύ καλό μάτι το διαφορετικό και ίσως το πιο απλό. Παρακάτω λοιπόν, σου έχω κάποιες πιο… παιχνιδιάρικες επιλογές, οι οποίες αφενός θα σε βγάλουν από τη δύσκολη θέση και αφετέρου θα σε κάνουν να μπεις στο μάτι της.





1. Σε αγώνα μπάσκετ

Υπό προϋποθέσεις: Να υποστηρίζετε την ίδια ομάδα και να γνωρίζει ότι το μπάσκετ παίζεται με 5 παίκτες. Άπαξ και εξασφαλίσουμε τα δύο αυτά παραπάνω, τότε είσαι πολύ κοντά σε μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα η τύπισσα να είναι φανατική και να αρχίσει να μπινελικώνει σα λιμενεργάτης, φτύνοντας τα πατατάκια που τρώει, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα να είναι νορμάλ κοπέλα η οποία πανηγυρίζει σε κάθε πόντο απλά, θηλυκά και όμορφα. Οπωσδήποτε θα την κεράσεις αναψυκτικό, τσιπς και -αν είσαι μερακλής- σάμαλι.

2. Για προφιτερόλ στην Πατησίων

Αυτό να ξέρεις θα το εκτιμήσει δεόντως αν είναι ρομαντική και νιώθει νοσταλγία για την εποχή της αθωότητας. Σίγουρα ένας τύπος που επιλέγει ζαχαροπλαστείο και προφιτερόλ -ή έστω νουγκατίνα- δεν μπορεί να μην είναι ενδιαφέρων και εκείνη το ξέρει. Ευχή και κατάρα σου δίνω να μην κάνει δίαιτα γιατί τότε το σχέδιο είναι άκυρο και θα πρέπει να σκεφτείς εναλλακτική σε κλάσματα δευτερολέπτου. Το καλό είναι ότι βρίσκεσαι στην Πατησίων οπότε όλο και κάποια καλή επιλογή θα έχεις.

3. Για τρενάκι στο Λούνα Παρκ

Μην πάει ο νους σου στο πονηρό. Το Λούνα Παρκ πάντα είχε μία πιο ρομαντική και παιδική νότα, η οποία σε γυρίζει πίσω στα παιδικά σου χρόνια και ως εκ τούτου υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να ενθουσιαστεί με τη συγκεκριμένη επιλογή. Χάρισέ της το αρκουδάκι που θα κερδίσεις από τη σκοποβολή -αν είσαι άμπαλος άστο καλύτερα μη γίνεις και ρόμπα- και περπατήστε χέρι χέρι ενώ τρώτε μαλλί της γριάς. Προσοχή: Αν ζαλίζεται μην επιμείνεις για το «πλυντήριο» γιατί η συνέχεια θα περιλαμβάνει... εξαγωγές.

4. Για βρώμικο στην πλατεία Μαβίλη

Α αυτή εδώ είναι μερακλού. Είναι καλοφαγού, κουλ, άνετη και ίσως η γυναίκα των ονείρων σου. Είναι κορίτσι του λαού και σε θέλει τόσο πολύ που δεν την νοιάζει όπου κι αν την πας. Το μόνο που με προβληματίζει είναι μήπως από τον ενθουσιασμό που θα φάει βρώμικο από Μαβιλάρα, ξεχαστεί και χώσει μέσα τίποτα κρεμμύδια με το κιλό. Και μετά, το φάσωμα είναι λίγο άβολο όσο να πεις. Ηθικό δίδαγμα; Κράτα τσίχλες.

5. Στην υπόγα που πίνεις μπυράκλες

Κοίτα δε σου λέω ότι είναι το ιδανικό, αλλά αν την πας στο στέκι σου οπωσδήποτε το κέρασμά σου θα το έχεις. Μία έξτρα περιποίηση, ένα αγγουροκαροτάκι και μια παραγγελιά στον dj σίγουρα θα λάβει χώρα. Το κακό είναι ότι από τα πολλά κεράσματα υπάρχει πιθανότητα να γίνετε ντίρλα και να σας μαζεύουν. Κατά τ’ άλλα το μέρος φαντάζει ονειρεμένο, μιας και παίζεις μπάλα στο γήπεδό σου. Θα το εκτιμήσει πολύ αν την κάνεις να νιώσει άνετα στην εξέδρα των φιλοξενούμενων.

