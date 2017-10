Αυτά είναι τα 8 μυστικά για να κάνεις τεράστιους μύες!

Όλοι θέλουμε να αυξήσουμε τους μυς μας, μέσα στις λιγότερο δυνατές προπονήσεις. Και όσο δύσκολο και αν είναι, υπάρχουν αυτά τα ωραία fitness μικρά μυστικά, που θα σου δώσουν έξτρα ώθηση να πετύχεις γρηγορότερα τον σκοπό σου.

Ακόμη και αν δεν γίνεις ποτέ σαν τον Mark Whalberg στο «Pain & Gain».

Εστίασε αρχικά στους μύες που θέλεις να αυξήσεις. Κάν' το και θα παρατηρήσεις 33% μεγαλύτερη αύξηση στη συγκεκριμένη περιοχή. Το αναφέρει όλοκληρο Journal of Science and Medicine in Sport σε έρευνα του.

