Μέχρι ποια ηλικία αντέχεις τα ξενύχτια και τις κραιπάλες;

Αυτό το κείμενο γράφεται στις 6μιση το πρωί, έχει ήδη αρχίσει να βγαίνει ήλιος και οι λέξεις που βλέπετε προέρχονται από τερααααστια προσπάθεια πατήματος πλήκτρων. Η πληκτρολόγηση γίνεται αργά και βασανιστικά, με αμέτρητα autocorrect και τα κουμπιά να κάνουν κύκλους πάνω στο πληκτρολόγιο. Οκτάρια δηλαδή.

«Πότε θα σοβαρευτείς;» είναι η ατάκα που βουίζει στο αυτί μου και γίνεται πιο ενοχλητική κι απ’ τη ζάλη μου. «Έλα ντε!», είναι η απάντηση. «Σοβαρά μιλάω» συνεχίζει το βουϊτό στο αυτί μου. «Θες συγκεκριμένη απάντηση; Μήπως να υπογράψουμε και κάποιου είδους συμφωνία;». Μπορώ να ξέρω δηλαδή πότε θα πω «I ‘m too old for this shit» που έλεγαν και στο «Φονικό όπλο» και να κόψω μαχαίρι τα νυχτοπερπατήματα; Κι όμως, υπάρχουν κάποιοι που ξέρουν. Ή έστω προβλέπουν.

