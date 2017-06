Survivor: Τρελοί πανηγυρισμοί στο Twitter για την αποχώρηση Βαλαβάνη!

Πολλοί ήταν αυτοί που ξέσπασαν σε… πανηγυρισμούς αμέσως μόλις ο Σάκης Τανιμανίδης ανακοίνωσε στους συμμετέχοντες πως η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δεν θα συνεχίσει στο γνωστό ριάλιτι επιβίωσης.

Οι χρήστες του Twitter είχαν μεγάλα κέφια και πολλά σχόλια ήταν επικά, ενώ μερικοί στάθηκαν στην στάση της Ελληνίδας δημοσιογράφου, όπου ζήτησε συγγνώμη από τον Γιώργο Αγγελόπουλο, λίγο πριν φύγει από το συμβούλιο του νησιού.

Δείτε…

Put the magoulaki of Danos down slowly. #SurvivorGR