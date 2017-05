Game of Thrones: Επιτέλους το επίσημο τρέιλερ του 7ου κύκλου είναι εδώ!

Επιτέλους, το 1ο trailer του 7ου κύκλου του Game of Thrones είναι εδώ! O νέος κύκλος της σειράς-φαινόμενο έρχεται ταυτόχρονα με την Αμερική και με ελληνικούς υπότιτλους αποκλειστικά στη Nova στις 16/7.

Ο 7ος πολυαναμενόμενος κύκλος της συναρπαστικής σειράς της HBO, «Game of Thrones» κάνει πρεμιέρα την Κυριακή, 16 Ιουλίου στις 4.00 μετά τα μεσάνυκτα ταυτόχρονα με την Αμερική και με ελληνικούς υπότιτλουςαποκλειστικά στη Nova!

Η επική σειρά θα προβάλλεται και σε prime time προβολή από τη Δευτέρα, 17 Ιουλίου και κάθε Δευτέρα στις 22.00 στο Novacinema4HD. Ο νέος κύκλος θα είναι διαθέσιμος και μέσω των υπηρεσιών Nova On Demand και Nova GO.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Nova εξασφάλισε αποκλειστικά για τους συνδρομητές της την προβολή των προηγούμενων έξι κύκλων της πιο επιτυχημένης σειράς όλων των εποχών, «Game of Thrones», σε ένα επικό Box Set. Όλα τα επεισόδια της πιο δημοφιλούς σειράς βρίσκονται διαθέσιμα από την Παρασκευή, 19 Μαΐου και για δύο μήνες χωρίς καμία επιπλέον χρέωση για τους συνδρομητές της Nova μέσω των υπηρεσιών Nova On Demand και Nova GO.

