Survivor: Πάει να δει Ολυμπιακό-Εφές ο μάνατζερ ράγκμπι!

#survivorgr #Rugby_Stars #olympiacos #sef #euroleagueplayoffs ΘΡΥΛΑΡΑ ΟΜΑΔΑΡΑ ΑΣΤΕΡΑΡΑ!!! ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΝΙΚΟΣ - ΣΥΓΧΩΡΈΣΤΕ ΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΣΤΕΡΑΤΟΙ!!!

A post shared by Panos Argianidis (@panos_argianidis) on May 2, 2017 at 12:36am PDT