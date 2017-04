Survivor-σοκ: Στο νοσοκομείο η Πασχάλη λόγω του ριάλιτι!

Για όσους ισχυρίζονται οτι ειναι μονο ενα παιχνίδι και Οτι δεν πρόκειται για τη ζωη μας. Οτι υπερβάλλουμε, οτι δεν ειναι μια πραγματικότητα για εμάς που επιφέρει κ κάποια θέματα υγειας, που σιγουρα θα βγούμε αλοβητοι κ πιο δυνατοί, περαστικα ειναι, αλλα που η στήριξη κ η αγαπη Βοηθάει. Τα παιδια δεν ειμαςτε ηθοποιοί, που παίζουνε ενα ρόλο κ γυρνάμε σε κάποιο ξενοδοχείο το βραδυ, οςο ειμαςτε εκει. Οι συνθήκες ειναι αληθινές κ οι καταστάσεις επισης. Ολα τα παιδια δυσκολεύομαςστε ο καθένας με τον δικο του τροπο, κ για τους δικούς του λόγους. Ολα τα παιδια ειναι εκπληκτικά κ ας έχετε ο καθένας απο εσας τα δικά σας πιςτευω. Σεβαστό! Ολα τα παιδια, ομως αξίζουν την αγαπη σας, για τη προςπαθεια τους. Ολα τα παιδια περνούν μια δυνατη δοκιμασία. ? προσωπικά τους νοιάζομαι όλους, κ τους στέλνω δύναμη γιατι την αξίζουν, ανεξαιρέτως όλοι..

