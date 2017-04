Απίστευτο: Διεκόπη αγώνας τένις γιατί ζευγάρι έκανε σεξ στις κερκίδες!

Ο αγώνας για το ATP Challenger μεταξύ των Φράνσις Τιάφο και Μίτσελ Κρούγκελ θα γραφτεί στην ιστορία. Όχι για την φοβερή εξέλιξη του αγώνα, αλλά λόγω της διακοπής και τον λόγο που αυτή προκλήθηκε.

Βλέπετε ένα ζευγάρι αδιαφορούσε για τον αγώνα και είπε να κάνει σεξ για να περάσει η ώρα. Μάλιστα ο Τιαφό με την αντίδρασή του έδειξε ότι δεν πίστευε τις κραυγές που άκουγε!

(1/2) A couple making love disturbs the Sarasota R1 match between @FTiafoe and #Krueger pic.twitter.com/ZCgY9ffnJ0