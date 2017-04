Survivor: Απίστευτο «γλέντι» στο Twitter για τον προτεινόμενο για αποχώρηση Χούτο!

Τι κι αν είχε Euroleague και Παναθηναϊκό Superfoods - Φενέρ, τι κι αν είχε Ρεάλ Μπάγερν, το Survivor δεν βγήκε από το πρόγραμμα του Έλληνα τηλεθεατή και μετά το φοβερό επεισόδιο της Τρίτης, το twitter πήρε ξανά φωτιά!

Μεγάλο μερίδιο του social-τρολαρίσματος πήγε στον Λάμπρο Χούτο ο οποίος και είναι προτεινόμενος προς αποχώρηση, ενώ δεν έλειψαν και άλλες… εύστοχες ατάκες.

#survivorGR never gets old ?? pic.twitter.com/3hROURxLyh