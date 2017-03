Απίστευτο τρολάρισμα στον Βάρντι για το μαυρισμένο του μάτι!

Ο Τζέιμι Βάρντι εμφανίζεται αναγεννημένος το τελευταίο διάστημα μετά την απόλυση Ρανιέρι, και ήταν αυτός που με κεφαλιά σφράγισε τη νίκη της Αγγλίας επί της Λιθουανίας.

Παρόλα αυτά λίγος κόσμος ασχολήθηκε με το τέρμα, καθώς το μαύρο μάτι του ήταν η τέλεια τροφή για σχόλια στο διαδίκτυο.

Αρκετοί ήταν εκείνοι που υποστήριξαν πως το απέκτησε από τη... σύζυγό του Ρεμπέκα ύστερα από κάποιο συζυγικό καυγαδάκι ενώ άλλοι θύμισαν το ματς της Λέστερ με την Σεβίλλη όπου έριχνε μπουνιές στο πρόσωπό του μετά από χαμένη ευκαιρία!

I think we all know how Jamie Vardy got his black eye ? pic.twitter.com/dU7EDw4Yon — Brian L. (@BrianL097) March 26, 2017

Jamie Vardy’s having a party bring your mascara and your eyeliner pic.twitter.com/57XDxGmU7A — Aaron (@WAFCAaron) March 26, 2017

Think I know how Vardy got that black eye pic.twitter.com/Wu8IBYq7ef — Matt (@dvtavfc) March 26, 2017