Το Shaqtin’ a Fool τρολάρει τον… Σακίλ

Αυτή τη φορά τού γύρισε μπούμερανγκ! Οι γκάφες της εβδομάδας στο ΝΒΑ είχαν πρώτο διδάξαντα τον ίδιο τον Σακίλ Ο’ Νιλ.

Κάπως έτσι το Shaqtin’ a Fool έγινε Shaq did it first. Δείτε το.