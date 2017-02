Απίστευτο τρολάρισμα στο Twitter με την γκάφα στα Όσκαρ!

Ο πασίγνωστος ηθοποιός ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της σημαντικότερης απονομής της βραδιάς, το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, πως νικητής είναι το «La La Land» ωστόσο όπως αποδείχτηκε το είχε πάρει το «Moonlight»!

#Oscars BIGGEST FAIL IN #AcademyAwards HISTORY? Warren Beatty makes mistake & #Moonlight wins best picture. pic.twitter.com/1ZpZwUMXmj #oscar

To γεγονός αυτό από μόνο του ήταν φυσικό ότι θα γεννούσε… άπειρο τρολάρισμα στα social media. Όπως και έγινε τελικά.

Δείτε παρακάτω τα επικότερα.

Look at Warren Beatty's grimace, Emma Stone is increfulous #oscarmistake pic.twitter.com/X6ejrGAUFy

So, did Warren Beatty also announce the last election winner? #Oscars #OscarMistake #Oscars2017