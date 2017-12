Ένα δώρο γι’ αυτούς που περπάτησαν δίπλα μου το 2017

Τους φίλους, δεν τους «μετράς» μόνο στις χαρές και τα πανηγύρια. Για την ακρίβεια, κανονικά δεν τους «μετράς» καθόλου στις χαρούμενες στιγμές της ζωής – εκεί, όλοι φίλοι είμαστε: Όταν όλα πάνε καλά, στις διακοπές, όταν βγαίνετε έξω και ξενυχτάτε, όταν υπάρχουν λεφτά στην τσέπη, όλοι είναι εκεί, δίπλα σου, φοράνε το καλύτερο χαμόγελό τους, έχουν την καλύτερη διάθεση, δεν σε αφήνουν ποτέ μόνο. Η ζωή, είναι ωραία.

Αλλά καμιά φορά η ζωή παύει να είναι ωραία. Κι εκεί, πέρα από τις δυνάμεις και τις αντοχές σου, μετράς και τους φίλους σου. Κάπως μέσα στο κεφάλι σου αρχίζουν να παίζουν οι νότες του «With a Little Help from my Friends» και όλα μοιάζουν καλύτερα: Ο καλός ο φίλος, ο πραγματικός, αυτός που δεν έφυγε ποτέ από δίπλα σου, που δεν σε «ξέχασε» όταν μπήκε σε σοβαρή σχέση, που αντιστάθηκε στο «πάλι με τους φίλους σου θα βγεις;» που του είπε εκείνη, θα είναι εκεί χωρίς να χρειαστεί να του το ζητήσεις. Απλά, θα το καταλάβει. Θα το νιώσει με έναν τρόπο τηλεπαθητικό. Εκεί φαίνονται οι πραγματικά σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή σου. Εκεί ξεχωρίζουν οι Φίλοι, από τους ανθρώπους που έτυχε να κάνεις παρέα σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής σου.

