ΕΟΦ: Ανακαλείται το βρεφικό γάλα FREZYLAC της εταιρείας LACTALIS

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακαλεί προσωρινά παρτίδες από το βρεφικό γάλα FREZYLAC, το οποίο έχει παραχθεί στο εργοστάσιο της εταιρείας LACTALIS στη Γαλλία.

Η ανάκληση γίνεται για προληπτικούς λόγους, μετά από περιστατικά σαλμονέλλωσης από το στέλεχος Salmonella agona, και μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση. Οι παρτίδες βρεφικού γάλακτος οι οποίες ανακαλούνται έχουν παραχθεί μετά τις 15 Φεβρουαρίου 2017 στο συγκεκριμένο εργοστάσιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο ΕΟΦ, στην ελληνική αγορά έχουν διατεθεί οι παρτίδες οι οποίες φέρουν την κίτρινη επισήμανση στον πίνακα που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Οι καταναλωτές-γονείς καλούνται, εφόσον έχουν προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν προληπτικά και να επικοινωνήσουν με τον παιδίατρό τους για εναλλακτικό σκεύασμα.

Οι παρτίδες οι οποίες έχουν διατεθεί στην ελληνική αγορά είναι οι εξής:

FREZYLAC AR 400G X12 GRECE- 17C0012772 08/05/2019

FREZYLAC AR 400G X12 GRECE 17C0013639 16/10/2019

FREZYLAC AR STICK 18Gx100 17C0013363 05/09/2019

FREZYLAC HA 400 G X12 GRECE 17C0012636 11/04/2019

FREZYLAC HA 400 G X12 GRECE 17C0012817 22/05/2019

FREZYLAC HA 400 G X12 GRECE 17C0013261 16/08/2019

FREZYLAC HA 400 G X12 GRECE 17C0013673 23/10/2019

FREZYLAC HA STICK 18GX100 17C0012634 11/04/2019

FREZYLAC HA STICK 18GX100 17C0013665 18/10/2019

FREZYLAC OK DIGEST 400G X12 GRECE 17C0012824 24/05/2019

FREZYLAC OK DIGEST 400G X12 GRECE 17C0013636 16/10/2019

REZYLAC OK STICK 18Gx100 17C0013385 06/09/2019

FREZYLAC PURE BIO 1 27G X100 17C0012584 04/04/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 27G X100 17C0013707 03/11/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12 17C0012448 07/03/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12 17C0012586 05/04/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12 17C0012781 10/05/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12 17C0012921 07/06/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12 17C0012971 19/06/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12 17C0013509 26/09/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12 17C0013752 08/11/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 17C0012486 13/03/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 17C0012591 03/04/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 17C0012783 12/05/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 17C0012841 22/05/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 17C0013063 03/07/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 17C0013512 28/09/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 17C0013512 03/10/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 17C0013704 30/10/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 27G X100 17C0012478 16/03/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12 17C0012476 09/03/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12 17C0012588 06/04/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12 17C0012722 05/05/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12 17C0012795 19/05/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12 17C0012943 14/06/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12 17C0013045 04/07/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12 17C0013741 03/11/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 17C0012511 17/03/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 17C0012608 05/04/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 17C0012684 05/05/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 17C0012786 12/05/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 17C0012955 15/06/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 17C0013085 12/07/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 17C0013513 05/10/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 17C0013693 26/10/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12 17C0012589 06/04/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12 17C0012710 05/05/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12 17C0012825 25/05/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12 17C0012973 21/06/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12 17C0013642 17/10/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 17C0012609 05/04/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 17C0012843 24/05/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 17C0013012 26/06/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 17C0013108 13/07/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 17C0013263 16/08/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 17C0013430 14/09/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 17C0013662 16/10/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 17C0013872 29/11/2018

Πηγή: Newsbomb.gr