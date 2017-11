Walk this way for W.I.N. HELLAS

Save the date Τετάρτη 29 Νοεμβρίου!!!

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας των γυναικών έχουμε την χαρά να σας καλέσουμε στην εκδήλωση Walk this Way που διοργανώνουμε την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου στις 20:30 στο εστιατόριο 57, (Fifty Seven στην οδό Κύπρου 57, Γλυφάδα ).

Το θέμα μας είναι Celebrity Boho Chic Rock Cat Walk by Celia Dragouni, G. Papadogamvros & Vlassi Holeva. Θα ακολουθήσει Live Music by Jo Black & Dj Νίκος Πίπας.

Η παρουσίαση θα γίνει από την Κα Ελεονώρα Μελέτη και θα μιλήσουν η Πρόεδρος του W.I.N. HELLAS Κα Μάντα Παπαδάκου και η αντιπρόεδρος Κα Χρίστινα Λουκά.

