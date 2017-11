Συναγερμός στη Βρετανία: Αεροπλάνο συγκρούστηκε με ελικόπτερο - Φόβοι για πολλούς νεκρούς (pics)

Όπως μεταδίδουν βρετανική μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν φόβοι για πολλούς νεκρούς, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις Αρχές.

A plane has come down at Waddesdon Hill - currently at scene. More to come as we have it pic.twitter.com/ZLl51n6JnP

— Hayley O'Keeffe (@misshoknews) 17 Νοεμβρίου 2017

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής (17/11), συντρίμμια και από τα δύο αεροσκάφη έπεσαν στους κήπους της ιστορικής έπαυλης Waddesdon Manor.

