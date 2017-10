Anytime Buy The Mile: Τώρα μπορείς να πληρώσεις λιγότερα για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου!

Το Basic Buy The Mile 3.000: Η ιδανική λύση για εσένα που επιθυμείς την απαραίτητη από το νόμο ασφαλιστική κάλυψη, με φροντίδα ατυχήματος.

Το Economic Buy The Mile 3.000: Σχεδιάστηκε για εσένα που θέλεις την απαραίτητη από το νόμο ασφαλιστική κάλυψη, σε συνδυασμό με την κάλυψη της πλήρους Οδικής Βοήθειας.

To Value Buy The Mile 3.000 : Η ολοκληρωμένη ασφαλιστική λύση που απευθύνεται σε εσένα που ζητάς την απόλυτη ασφαλιστική προστασία από κινδύνους όπως φωτιά, κλοπή, πλημμύρες, κ.λπ.

Σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου Buy The Mile μπορεί να προστεθεί η κάλυψη της Νομικής Προστασίας και της Θραύσης Κρυστάλλων.

Η διαδικασία ασφάλισης στα προγράμματα Buy The Mile είναι απλή:

Μπες στο www.anytime.gr και πάρε τιμή

Επίλεξε ένα από τα ολοκληρωμένα προγράμματα της Anytime

Λάβε το συμβόλαιό σου στο e-mail σου σε 1 λεπτό

Ασφάλισε τώρα το αυτοκίνητό σου σε ένα από τα προγράμματα Buy The Mile, τοποθέτησε τη συσκευή και γλίτωσε χρήματα από την ασφάλειά σου.

…Γιατί εφόσον χρησιμοποιείς το αυτοκίνητό σου λιγότερο, ήρθε ο καιρός να πληρώσεις και λιγότερο.

Υπολόγισε τώρα την ασφάλεια αυτοκινήτου σου.