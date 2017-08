Σειρήνες πολέμου: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εκτόξευσε πύραυλο κατά της Ιαπωνίας (Pics+Vids)

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ιαπωνίας NHK μετέδωσε ότι ο πύραυλος έσπασε σε τρία κομμάτια που έπεσαν στη θάλασσα κοντά στη νήσο Χοκαΐντο.

I woke up with a Siren and an announcement that North Korea launched a missile that would possibly hit cities within Hokkaido. pic.twitter.com/RGiflzTqJT

— Joe (@jtnarsico) August 28, 2017

Το κρατικό πρόγραμμα προειδοποίησης της Ιαπωνίας, J-Alert, συνέστησε στους κατοίκους στην περιοχή να αναζητήσουν καταφύγιο.



(Το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι στα κινητά τους τηλέφωνα)

