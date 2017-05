Νέα online πλατφόρμα πρόκλησης από το άρωμα STR8 Hero

Το απόλυτο ανδρικό άρωμα STR8 HERO, αντλώντας έμπνευση από τον απόλυτο Hero Γιάννη Αντετοκούνμπο, και με σύνθημα Be the Hero you are, σε προσκαλεί να αναδείξεις τον ήρωα που κρύβεις μέσα σου, να ξεπεράσεις τα όρια σου και να πετύχεις τους στόχους σου, παίζοντας στην online πλατφόρμα του STR8 “Be the Hero You are” έως τις 12 Ιουνίου.



Δύο μεγάλοι νικητές – ένας από την Αθήνα και ένας από την Θεσσαλονίκη – θα αναδειχθούν από τις δοκιμασίες προκλήσεων της online πλατφόρμας και θα κερδίσουν έναν αγώνα μπάσκετ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρέα με έναν φίλο τους, στα Antetokounbros Games που θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, 50 ακόμη τυχεροί ακόμη θα κερδίσουν δώρα STR8 Hero.

Τα βήματα που θα σε φέρουν πιο κοντά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι απλά: