ΑΚΜΗ σημαίνει έμπνευση #Inspiration #Motivation #Education

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, πρωτοπορώντας για ακόμα μία φορά, διοργανώνει το Σάββατο 27 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη ένα πρότυπο Συνέδριο με τίτλο «ΑΚΜΗ σημαίνει έμπνευση».

Προσωπικότητες από όλη την Ελλάδα ανεβαίνουν στην ειδικά διαμορφωμένη σκηνή και εξιστορούν τις ιστορίες τους. Ιστορίες γεμάτες καινοτομία, όραμα, προσφορά, διακρίσεις και άφθονα χαμόγελα.

Την επιμέλεια του προγράμματος του Συνεδρίου έχει ο Ευθύμιος Σαββάκης, δημοσιογράφος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Α.Π.Θ. και «υπεύθυνος» για πολλές καινοτόμες ιδέες και project στη χώρα.

Κλείστε τώρα τη δική σας θέση και απολαύστε μία γνήσια εμπειρία έμπνευσης!

Έμπνευση είναι.... οι ομιλητές μας! Γνωρίστε τους εδώ: https://iek-akmi.edu.gr/inspiration/

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα:

09:15 - 10:00 Εγγραφή στο συνέδριο - Επίδειξη Πρόσκλησης

10.00 – 10.30 Καλωσόρισμα

10:30 – 12:50 Ενότητα «Επιχειρείν – Καινοτομία»

10:30-10:50 - Κώστας Βασιλείου - Μεταμορφώνοντας την εκπαίδευση...με τρία τουβλάκια, δύο καλώδια και ένα ρομπότ

11:00 – 11:20 - Αντωνία Μαρκοβίτη – Ντέπη Ζιάνα - Επίκληση στη Θέμιδα από τα φοιτητικά έδρανα

11:30-11:50 - Θάνος Φουλούλης - Creating a prototype

12:00-12:20 - Ειρήνη Ηλιάδου - Θα αποδράσεις από το Survivor της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας;

12:30-12:50 - Γιώργος Λεμονής - Μπορούν όλοι να επιχειρήσουν;

13:00-14:50 Ενότητα: Viral

13:00-13:20 - Ολίβια Γαβρίλη - "Μη στα βαθιά, παιδί μου" - Μια μαμά στα κύματα του διαδικτύου

13:30-13:50 - Colour Day - What colour is your dream?

14:00-14:20 - Δημήτρης Κανέλλης - Viral Loops: Η τέχνη του Viral

14:30-14:50 - Χριστιάνα Θάνου - Internet, gaming and money

15:00 – 16:00 Διάλειμμα για φαγητό/καφέ

16:00 – 17:30: Ενότητα: Society

16:00 – 16:20 - Σταύρος Καλαϊτζίδης - Η ομιλία σου, η δύναμή σου

16:30 -16:50 - Μαρία Τσιάνα - Make your reading easier

17:00 – 17:20 - Ιωάννα Φωτοπούλου - Η πορεία της... αποτυχίας μου!

17:30 – 19:50 Ενότητα: YouTube World

17:30-17:50 - Αλέξανδρος Σαλαμές - Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα με ένα YouTuber. To tour management και η παραγωγή θεατρικών παραστάσεων, όπως διαμορφώνεται από του ήρωες του Ελληνικού YouTube.

18:00-18:20 – Θανάσης Νάσκαρης - Η τηλεόραση πέθανε, ζήτω το YouTube

18:30-18:50 – Χάρης Μηλιώνης - Ένα τυχαίος 18χρονος (και λίγο YouTuber)

19:00-19:20 – Panos Dent - Πώς χωράνε 48 ώρες σε μία ημέρα;

19.30 – 19.50 – Seniora Elis - Dream it, do it

20.00 – Networking party with Johnny Walker