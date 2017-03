Education Awards 2016 - Η λαμπερή Τελετή Απονομής!

3. Κατηγορία BUSINESS

Ο Υπεύθυνος Λειτουργιών της Ι. Γρατσίας Α.Ε.Β.Ε, κ. Χριστόφορος Γρατσίας βράβευσε τη Χριστίνα Λαιμού- νικήτρια της κατηγορίας Business-Απόφοιτη Bachelor Διοίκησης Επιχειρήσεων του University of Derby.

4. Κατηγορία SOCIAL MEDIA

Ο Regional Manager της Wind, κ. Αλέξανδρος Γλύκας & ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Wind, κ. Γιώργος Τσαπρούνης βράβευσαν την Ανδριανή Σαμοϊλη, νικήτρια της κατηγορίας Social Media-Τελειόφοιτη Bachelor Διοίκησης Επιχειρήσεων του University of Derby.

5. Κατηγορία SPORTS

Η Γ. Γ. & Διευθύντρια Επικοινωνίας του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, κα. Χριστίνα Τσιλιγκίρη βράβευσε την Μαρία Καραγιαννοπούλου, νικήτρια της κατηγορίας Sports - Απόφοιτη Executive Diploma in Sports Management του Mediterranean Professional Studies.

6. Κατηγορία TOURISM

Ο HR Manager των Ledra Hotels & Villas, κ. Νίκος Διαλυνάς βράβευσε την Sibela Rasimi, νικήτρια της κατηγορίας Tourism-Τελειόφοιτη Bachelor στις Επισιτιστικές Τέχνες του University of Derby.

7. Κατηγορία HEALTH PROFESSIONS

Ο Πρόεδρος της Skouras Med, κ. Αθανάσιος Σκούρας βράβευσε τον Χρήστο Ζορμπά νικητή της κατηγορίας Health Professions- Δευτεροετή φοιτητή Φυσικοθεραπείας του Manchester Metropolitan University.

8. Κατηγορία PSYCHOLOGY

Η Εκπρόσωπος της Μ.Κ.Ο. PRAKSIS, κα. Μαριλένα Γιαννοπούλου βράβευσε την Αντωνία Ατζουλή, νικήτρια της κατηγορίας Psychology-Τελειόφοιτη, Master of Science in Integrative Counseling and Psychotherapy του University of Derby.

9. Κατηγορία ENGINEERING

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας της Veta ΑΕΒΕ, κ. Γεώργιος Γκάβας βράβευσε τον Ευάγγελο Καποθανάση, νικητή της κατηγορίας Engineering- Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ.

10. Κατηγορία EDUCATION

Ο Αντιπρόεδρος Εκπαιδευτηρίων Γ. Ζώη- Καθηγητής, κ. Αλέξανδρος Ζώης βράβευσε την Στέλλα-Λυδία Μίτου, νικήτρια της κατηγορίας Education- Τελειόφοιτη Bachelor Παιδαγωγικών του University of Derby.

Για μια ακόμη φορά, το 1ο Ιδιωτικό Κολλέγιο της Ελλάδας στέκεται πιστό στη βασική του φιλοσοφία για Αριστεία στην Εκπαίδευση, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι στον πυρήνα των αξιών του βρίσκεται ο άνθρωπος και ο φοιτητής. Για το λόγο αυτό και με χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνει την έναρξη των διαδικασιών για τα Βραβεία Εκπαίδευσης 2017.