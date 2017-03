W.I.N. Hellas In Her Honor invitation ..

Την Τετάρτη 8 Μαρτίου είναι η ημέρα της γυναίκας και η W.I.N. HELLAS , η Πρόεδρος Μάντα Παπαδάκου αλλά και η Project Manager Σαμάνθα Αποστολοπούλου έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην εκδήλωση In Her Honor στο εστιατόριο Tier Et Tout για να τις τιμήσουμε όλες με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Κάθε χρόνο διοργανώνουμε διάφορα event για να συγκεντρώσουμε χρήματα για να μπορούμε να τρέξουμε προγράμματα ενδυνάμωσης κατά της κακοποίησης των Γυναικών και της ενδο οικογενειακής βίας.

Φέτος διοργανώνουμε μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά με την στήριξη του μοναδικού Γιώργου Σαμπάνη που θα τραγουδήσει live στο εστιατόριο Tier Et Tout σε ένα δείπνο που το έχει επιμεληθεί ο Executive Chef Δημήτρης Σταμούδης.

Την παρουσίαση της βραδιάς θα την κάνει η Διευθύντρια του Queen.gr & του Mothersblog.gr η Δέσποινα Καμπούρη.

Guest Dj θα είναι ο αγαπητός σε όλους Αντώνης Δημητριάδης.

Τιμή πρόσκλησης

20 Ευρώ το άτομο στο μπαρ ( περιλαμβάνει 2 ποτήρια κρασί Pupulo Tsantali ).

50 Ευρώ το άτομο σε τραπέζι εξωτερικού χώρου ( περιλαμβάνει μενού 5 πιάτων και 3 ποτήρια κρασί Tsantali & πολλά δώρα).

80 Ευρώ το άτομο σε τραπέζι εσωτερικού χώρου (περιλαμβάνει μενού 5 πιάτων και 3 ποτήρια κρασί Tsantali & πολλά δώρα).

Για κρατήσεις καλέστε στο 6982220000

Το Tier Et Etout βρίσκεται στην οδό Δημ. Βασιλείου 10 Νέο Ψυχικό.

Το μενού είναι το εξής :

Βελουτέ Μανιταριών με άρωμα χειμερινής λευκής τρούφας

Χτένια ψητά με μουσελίν από αγκινάρες Ιερουσαλήμ και λάδι αρωματικών

Σολωμός ψητός με σελινόριζα, σπανάκι και σαλάτα από άγριο μάραθο

Μοσχαράκι σιγομαγειρεμένο για 12 ώρες με πουρέ πατάτες, φρικασέ μανιταριών κ σάλτσα πόρτο

Cremeux καπνιστής σοκολάτας γάλακτος Βενεζουέλας, bavarois βανίλιας Μαδαγασκάρης σε τραγανή βάση gianduja με φλέικς καλαμποκιού από τον Papaspirou

και τα 3 συνοδευτικά κρασιά θα είναι για την σούπα και τα χτένια ένα ποτήρι Μετόχι Χρωμίτσας λευκός εσοδεία 2016 ΠΓΕ Άγιο Όρος Ασύρτικο Chardonnay, για τον σολωμό ένα ποτήρι Έμμετρος λόγος ροζέ εσοδεία 2016 ΠΓΕ Μακεδονία Ξινόμαυρο Syrah, και για τον Μοσχαράκι Klima klima Organic Cabernet Cauvignon εσοδεία 2013 ΠΓΕ Χαλκιδική Cabernet Sauvignion βιολογικής καλλιέργειας.

Σε όλα τα event μας εκτός του κόσμου που μας στηρίζει έχουμε και τους χορηγούς μας και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια τους και στους φανερούς αλλά και ιδιαίτερα σε αυτούς που δεν φαίνονται και είναι πάντα δίπλα μας.

Μ.Κ.Ο. W.I.N. HELLAS

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση W.I.N. HELLAS* ιδρύθηκε στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 2006 από τη Μάντα Τσαγκιά - Παπαδάκου και αριθμεί πλέον περισσότερα από 5.000 μέλη. Η W.I.N. HELLAS δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών. Σκοπός της είναι να προσφέρει κάθε είδους βοήθεια για την προστασία, θεραπεία και ενδυνάμωση γυναικών που υφίστανται οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση, στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Μέσω του δικτύου των επιστημονικών συνεργατών της (ψυχολόγων, συμβούλων ψυχικής υγείας κ.α.), η Μ.Κ.Ο. W.I.N. HELLAS προσφέρει ψυχο - κοινωνική στήριξη στις γυναίκες που χρειάζονται βοήθεια. Επιπλέον, παρέχει ψυχολογική στήριξη και νομική συμβουλευτική, μέσω εξειδικευμένων ψυχο - εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της πανελλαδικής γραμμής υποστήριξης γυναικών - θυμάτων βίας (210- 8996636).

Παράλληλα, η Μ.Κ.Ο. W.I.N. HELLAS βοηθάει τις γυναίκες που χρειάζονται φιλοξενία σε ξενώνες και νομική καθοδήγηση φέρνοντάς τις σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς και υποστηρικτικές δομές.

ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ :

Πηγή: Queen.gr