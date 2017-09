Η αρετουσάριστη φωτογραφία με την πίσω κίνηση της Κορινθίου! (pic)

Η παραγγελιά μου μόλις έφτασε! Όπως με θέλετε! Αρετουσάριστη! Τα φιλιά μου?

A post shared by ᗰᗩᖇIᗩ KOᖇIᑎTᕼIOᑌ Official (@mariakorinthiou) on Sep 21, 2017 at 5:35am PDT