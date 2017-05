Σαν τις μελαχρινές δεν έχει...

Σήμερα το μενού είναι διαφορετικό. Είπαμε να αποφύγουμε τον κλισεδιάρικο δρόμο των μοντέλων και να το ρίξουμε στη σέξι ηθοποιΐα.

Στο κυρίως πιάτο, η γνωστή αμερικανίδα ηθοποιός Hailee Keanna Lautenbach.

Νταξ, η όχι και τόσο γνωστή ηθοποιός Hailee Keanna Lautenbach καθώς μέχρι σήμερα έχει στο πορτφόλιό της δύο κινηματογραφικές απόπειρες Hands of Time και Ride, ενώ το 2017 θα την απολαύσουμε και στο Thanks for Trying. Για να μην την αδικούμε, πάντως, το νεαρό της ηλικίας της (μόλις 23 χρονών) ενδεχομένως να επιφυλάσσει διάφορες μελλοντικές επιτυχίες.

