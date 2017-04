Από τα χέρια της Μαρίνας δεν θες μόνο καφέ ή τσάι

Έχω ένα φίλο που φοβάται τα αεροπλάνα. Μόνο στη σκέψη ότι θα ταξιδέψει τον πιάνουν κρίσεις πανικού. Είχαμε οργανώσει ταξίδι σε φεστιβάλ του εξωτερικού και εκείνος αντί να πάρει μια πτήση των τριών ωρών προτίμησε να φτάσει στον προορισμό μας οδικώς ταξιδεύοντας τρεις μέρες.

Θα μπορούσα να του πω ότι αν ξεπεράσει το φόβο του, ίσως να έχει την πιθανότητα να τον εξυπηρετήσει η Μαρίνα Μεμάη. Αλλά δεν του τον λέω. Θα τον αφήσω εκεί να ταλαιπωριέται. Θες θα τον αφήσω να έχει την χαρά να απαντήσει στο δίλημμα «καφές ή τσάι».

Δεν πειράζει ας παίρνει τα τρένα και ας ονειρεύεται ότι θα συναντήσει μια Ζιλι Ντελπί από τον «Πριν το ξημέρωμα». Δεν θα τη συναντήσει. Γιατί αυτά συμβαίνουν στο σινεμά. Ενώ η Μαρίνα είναι αληθινή, υπάρχει εκεί στους αιθέρες, κυκλοφορεί στα στέκια σου, διασκεδάζετε στα ίδια μέρη, πηγαίνει για μπάνιο στις παραλίες που πας και εσύ. Και σε τελική ανάλυση, κρατάει ζωντανή τη φαντασιώση της σέξι αεροσυνοδού.

Και αν δεν ξέρεις ποια είναι ή πού κυκλοφορεί μπορείς να ακολουθήσεις το λογαριασμό της στο Instagram που φροντίζει να τον κρατά πάντα ενημερωμένο. Μην μένεις λοιπόν στην άγνοια. Αξίζει τον κόπο να τη μάθεις και να την ακολουθήσεις. Ακόμα και αν φοβάσαι τα αεροπλάνα. Εξάλλου, love is in the air.

