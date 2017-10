Η Βίνα, η Βάνα, η Λίδα και οι… άλλες

Δεκάδες είναι οι ενάντιοι της μόδας των κασετών του 1980. Εκατομμύρια όμως είναι οι υποστηρικτές τους. Των ταινιών εκείνων, δηλαδή, που με ελάχιστα… εφόδια και χρήματα, κατάφερναν να γίνονται επιτυχίες. Τα μυστικά ήταν δύο. Οι μεγάλοι κωμικοί της εποχής (Στάθης Ψάλτης, Σωτήρης Μουστάκας, Κώστας Βουτσάς, κτλ) αλλά και οι γυναικάρες της εποχής. Οι γυναίκες εκείνες που ακόμα και σήμερα τις αναζητούμε (είτε μέσω των ταινιών, είτε μέσω του youtube) για να μας ανεβάσουν το… ηθικό και να μας «φτιάξουν» για τα καλά. Ποιος μπορεί να τις ξεχάσει; Και αν κάποιος έχει πρόβλημα… μνήμης (και όχι… όρασης, μιας και… τυφλώνει) το «Τηλε-βόλο» και το onsports.gr είναι εδώ και σας θυμίζει τις… καλύτερες.

Την αξεπέραστη Βίνα Ασίκη, τη μοναδική Βάνα Μπάρμπα, την «καυτή» Λίδα Γίγα, την κουκλάρα Καίτη Φίνου, την… come with me για να την βρεις, Έφη Πίκουλα, τη χυμώδη Ισμήνη Καλέση, αλλά και τον… κόμματο, Νανά Βενέτη.

Πάρτε μάτι και… απολαύστε υπεύθυνα!!!!!