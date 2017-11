«Επιστροφή Στοιχήματος» στο Champions League από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Προσφέρονται και έξτρα ειδικά στοιχήματα, για το τι θα συμβεί πρώτο (κίτρινη κάρτα, κόκκινη κάρτα, γκολ, αλλαγή ή τίποτα από τα παραπάνω) στον Μάρτινς και τον Φορτούνη και για τον συνδυασμό κίτρινων καρτών, γκολ, κόρνερ και οφσάιντ των δύο ομάδων. Το ειδικό στοίχημα για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με over 2,5 κίτρινες κάρτες, over 1,5 γκολ, over 4,5 κόρνερ και over 2,5 οφσάιντ δίνει απόδοση 5,50 και για τον Ολυμπιακό, με over 3,5 κίτρινες κάρτες, over 0,5 γκολ, over 3,5 κόρνερ και over 1,5 οφσάιντ πληρώνει 7,00.

Οι παίκτες του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τα κέρδη τους και με τρία Super Παρολί για το Champions League. Το Super Παρολί για τον αγώνα Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Ολυμπιακός περιλαμβάνει τα ακριβή σκορ 2-1,3-1,0-1,1-3 και ανεβάζει την απόδοση από το 2,65 στο 3,10.

Τα άλλα δύο Super Παρολί, έχουν τις νίκες της Σπαρτάκ Μόσχας, της Νάπολι και της Ρεάλ Μαδρίτης με απόδοση 1,95 (από 1,75) και τις νίκες της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, της Μπαρτσελόνα και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 8,75 (από 7,70).

Οι παίκτες του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ έχουν τη δυνατότητα να ποντάρουν και στο σύνολο των γκολ των 8 σημερινών και των 8 αυριανών αγώνων του Champions League. Προσφέρονται αποδόσεις για τα 0-15 γκολ, τα 16-20, τα 21-23, τα 24-25, τα 26-27, τα 28-30 και τα 31+.