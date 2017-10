Πέφτουν… βροχή τα γκολ

Μεγάλο στοιχηματικό ενδιαφέρον παρουσιάζει, όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό, η τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Στη Ρώμη, η τοπική ομάδα θα φιλοξενήσει την Τσέλσι. Πριν δύο εβδομάδες, οι δύο αντίπαλοι είχαν συναντηθεί στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Μετά από ένα χορταστικό ματς είχαν αναδειχθεί ισόπαλοι με 3-3. Και σ’ αυτό το ματς αναμένεται να σημειωθούν πολλά γκολ και θα ποντάρουμε στο over 2,5.

Για τον ίδιο όμιλο, η Ατλέτικο Μαδρίτης θα παίξει με την Καραμπάκ στο «Βιθέντε Καλντερόν». Οι «ροχιμπλάνκος» άφησαν στο Αζερμπαϊτζάν δύο πολύτιμους βαθμούς και θα προσπαθήσουν να ξεσπάσουν απέναντι σε μία από τις πιο αδύναμες ομάδες της διοργάνωσης. Κι εδώ θα επιλέξουμε το over.

Σε παιχνίδι του δεύτερου γκρουπ, η Παρί Σεν Ζερμέν θα υποδεχτεί την Αντερλεχτ. Μέχρι τώρα, οι Παριζιάνοι έχουν προκαλέσει... τρόμο στους αντιπάλους τους καθώς έχουν πετύχει μία ντουζίνα γκολ σε τρεις αγώνες χωρίς να παραβιαστεί η εστία τους. Θα εμπιστευτούμε το μομέντουμ τους και θα στηρίξουμε το over 3,5. Τέλος, στην αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στη Βασιλεία για τον πρώτο όμιλο, η Βασιλεία θα κοντραριστεί με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Οι γηπεδούχοι είναι το φαβορί, αλλά ενδεχόμενο γκολ των Ρώσων θα κάνει ακόμα πιο πιθανό το over 2,5 που δεν περνάει απαρατήρητο.

Οι προτάσεις μας:

ΡΟΜΑ - ΤΣΕΛΣΙ OVER 2,5 1,50

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΚΑΡΑΜΠΑΚ OVER 2,5 1,45

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ OVER 3,5 1,40

ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ OVER 2,5 1,75