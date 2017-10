Στα Ματς του Κουπονιού του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ με πολλά ειδικά στοιχήματα ο αγώνας Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα

Ειδικό στοίχημα για το σύνολο των γκολ στους 8 σημερινούς και τους 8 αυριανούς αγώνες.

Οι παίκτες του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ έχουν πολλούς λόγους για να ποντάρουν στον αποψινό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μπαρτσελόνα. Ο ΟΠΑΠ προσφέρει περισσότερες από 200 επιλογές συνολικά, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκειά του. Ιδιαίτερα ανταγωνιστικές είναι οι αποδόσεις στα σημεία του, αφού το παιχνίδι Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα είναι στα Ματς του Κουπονιού του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.

Προσφέρονται και έξτρα ειδικά στοιχήματα, για το τι θα συμβεί πρώτο (κίτρινη κάρτα, κόκκινη κάρτα, γκολ, αλλαγή ή τίποτα από τα παραπάνω) στον Νικολάου και τον Μέσι και για τον συνδυασμό κίτρινων καρτών, γκολ, κόρνερ και οφσάιντ των δύο ομάδων. Το ειδικό στοίχημα για τον Ολυμπιακό, με over 2,5 κίτρινες κάρτες, over 0,5 γκολ, over 4,5 κόρνερ και over 1,5 οφσάιντ δίνει απόδοση 7 και για τη Μπαρτσελόνα, με over 1,5 κίτρινες κάρτες, over 2,5 γκολ, over 5,5 κόρνερ και over 2,5 οφσάιντ πληρώνει 6,25.