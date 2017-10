Ειδικά στοιχήματα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ του ΟΠΑΠ

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ του ΟΠΑΠ προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, για το αν θα πετύχει περισσότερους πόντους στην κανονική περίοδο από τον Τζον Γουόλ και τον Κέμπα Γουόκερ, αν θα πάρει πιο πολλά ριμπάουντ από τον Λεμπρόν Τζέιμς και τον Κέβιν Ντουράντ και αν θα έχει περισσότερα κοψίματα από τον Κρίσταπς Πορζίνγκις και τον Χασάν Γουαϊτσάιντ.

Οι παίκτες του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ του ΟΠΑΠ μπορούν ακόμη να ποντάρουν στα συνολικά double-double (διψήφιος αριθμός σε δύο στατιστικές κατηγορίες) με under 36,5 και over 36,5 του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ και τα συνολικά triple-double (διψήφιος αριθμός σε τρεις στατιστικές κατηγορίες) με under 6,5 και over 6,5.