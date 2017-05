Γκολ από τη Σουηδία

Στην Α’ κατηγορία της Σουηδίας η Μάλμε είναι η μοναδική αήττητη ομάδα και φυσικά βρίσκεται στην πρώτη θέση. Εχει πετύχει 15 γκολ σε οκτώ ματς και φυσικά είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Προέρχεται από τη δύσκολη νίκη με 2-1 επί της Εστερσουντ και συνολικά μετρά τρία διαδοχικά Over 2,5 και 5 στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές. Αντιμετωπίζει την Χάμαρμπι εκτός έδρας, μια Χάμαρμπι που προέρχεται επίσης από τρία διαδοχικά Over 2,5 και 5/8 συνολικά στη σεζόν. Το Over 2,5 σε τιμή 1,65.

Στη Β’ κατηγορία η επιλογή Over 2,5 προκύπτει από το παιχνίδι της Εργκριτε με τη Φάλκενμπεργκ. Η γηπεδούχος προέρχεται από το 0-0 με την ΓΚΑΙΣ ωστόσο πρόκειται για επιθετικογενή ομάδα, που μετρά 5/7 Over 2,5 στο ξεκίνημα της χρονιάς. Από την πλευρά της η Φάλκενμπεργκ έχει 4/7 Over 2,5 στην εκκίνηση της σεζόν, αλλά και τα τρία ματς που έμειναν στο Under 2,5 είχαν δύο γκολ, στο όριο δηλαδή. Το Over 2,5 στο αποψινό ματς πληρώνει 1,85 και είναι μια επιλογή που αξίζει να ψάξουμε.

ΠΡΟΤΑΣΗ

(20:00): ΧΑΜΑΡΜΠΙ – ΜΑΛΜΕ: Over 2,5 (1,65)

(20:00): ΕΡΓΚΡΙΤΕ – ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ: Over 2,5 (1,85)