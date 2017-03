Φουλ επίθεση με χάντικαπ

Τέλος στη Γερμανία η Μπασκόνια θα ψάξει τη νίκη με την Μπάμπεργκ, που θα της δώσει το δικαίωμα για καλύτερο πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα. Με νίκη οι Βάσκοι ουσιαστικά κλειδώνουν την πρόκριση, βέβαια η Μπάμπεργκ, παρότι αποκλεισμένη, παλεύει όλα τα παιχνίδια και δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Ωστόσο το κίνητρο της Μπασκόνια είναι ισχυρότερο και μπορεί να ποντάρει στην «αφύπνιση» του Σέιν Λάρκιν. Ο Αμερικανός πλέι-μέικερ μετά από ένα διάστημα ντεφορμαρίσματος επανήλθε στις μεγάλες εμφανίσεις, με 7/12 σουτ και 19 πόντους βοήθησε την ομάδα του να κερδίσει μέσα στην Πόλη την Φενέρ, ενώ την Παρασκευή κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας σημείωσε 12 πόντους με 5/10 σουτ, μαζί και το νικητήριο καλάθι στα 15 δευτερόλεπτα. Οι 13,5 πόντοι του πλεονεκτήματος μπορούν να καλυφθούν.

ΠΡΟΤΑΣΗ

(19:45): ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΜΑΚΑΜΠΙ: Ντατόμε Over 10,5 (1,75)

(20:00): ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ: Μότουμ Over 9,5 (1,75)

(21:00): ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ: Λάρκιν Over 13,5 π. (1,75)