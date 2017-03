Επιστροφή στην Ολλανδία

Η Β’ Ολλανδίας μπαίνει στην τελική ευθεία με τη διεξαγωγή της 30ης αγωνιστικής. Κόντρα στο «ρεύμα», το πρώτο ποντάρισμα σε Over 2,5 αφορά στο ματς της Ντεν Μπος με την πρωτοπόρο Φένλο, η οποία στην ουσία έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση και την απευθείας άνοδο στην Eredivisie. Η Ντεν Μπος παίζει ένα από τα τελευταία της χαρτιά για να ελπίζει στη συμμετοχή στα πλέι-οφ ανόδου, προέρχεται από τέσσερα διαδοχικά Under 2,5, επίδοση παράταιρη για τα δεδομένα της κατηγορίας. Κόντρα στην ποιοτική Φένλο το ματς θα έχει ρυθμό και γκολ, σε απόδοση 1,65 το Over 2,5.

Σχετικά δύσκολη επιλογή είναι και το 1,70 του Over 2,5 στο ματς της Τέλσταρ με την Εμεν. Η γηπεδούχος Τέλσταρ δεν έχει ιδιαίτερους στόχους για τη συνέχεια, προέρχεται από την ήττα 1-0 από την Μπρέντα, ωστόσο στην προηγούμενη εξάδα αγώνων μετρούσε 4 Over 2,5. Η Εμεν από την πλευρά της διεκδικεί με αξιώσεις τη συμμετοχή της στα πλέι-οφ ανόδου, απέχει τρεις βαθμούς από την Βααλβάικ, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τελευταία «ωφέλιμη» θέση για τα μπαράζ. Πρέπει να πάρει ρίσκα, προέρχεται από δύο οριακά ματς στο Under 2,5 (2-0 FC Αιντχόφεν, 1-1 με Ντεν Μπος), ποντάρουμε στο να σπάσει αυτό το σερί με το Over 2,5 στο καλοπληρωμένο 1,70.

ΠΡΟΤΑΣΗ

(21:00): ΤΕΛΣΤΑΡ – ΕΜΕΝ: Over 2,5 (1,70)

(21:00): ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ – ΦΕΝΛΟ: Over 2,5 (1,65)