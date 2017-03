Γκολ στο Λεβερκούζεν και στη Βαρκελώνη

Στην Μπουντεσλίγκα, Λεβερκούζεν και Βέρντερ Βρέμης συνθέτουν διαχρονικά ένα ζευγάρι που προσφέρει γκολ και από τις δύο πλευρές και το Over 2,5 στο 1,55 μπορεί να αναζητηθεί. Στις επτά τελευταίες του αναμετρήσεις σε πρωτάθλημα και κύπελλο, επιβεβαίωσαν τα πολλά γκολ, όλα Over 2,5, ενώ και οι επιδόσεις τους στο πρωτάθλημα ενισχύουν αυτό το ποντάρισμα. Η Λεβερκούζεν προέρχεται από τη συντριβή με 6-2 από την Ντόρτμουντ, η Βέρντερ μπορεί τελευταία να έχει φρενάρει κάπως στα ευρεία σκορ, προέρχεται από το 2-0 επί της Ντάρμσταντ, ωστόσο παραμένει η δεύτερη ομάδα της σχετικής λίστας των Over 2,5, με 17 σε 23 αγωνιστικές.

Σε υψηλή απόδοση βρίσκεται το Over 2,5 (1,90) στην αναμέτρηση της Εσπανιόλ με τη Λας Πάλμας για την ισπανική Πριμέρα. Η Εσπανιόλ προέρχεται από τρία Over 2,5 στα τελευταία πέντε παιχνίδια ενώ τα δύο Under 2,5 «κόλλησαν» στα δύο γκολ, στις ήττες με 2-0 από Βιγιαρεάλ και Ρεάλ αντίστοιχα. Από την πλευρά της η Λας Πάλμας μετά από ένα σερί «φτωχών» σκορ επανήλθε στα δύο τελευταία ματς σε «πλούσιο» σκοράρισμα: 3-3 με τη Ρεάλ και 5-2 με την Οσασούνα. Σε απόδοση 1,90 το Over 2,5 μπορεί να αναζητηθεί.

ΠΡΟΤΑΣΗ

(21:30): ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ – ΒΕΡΝΤΕΡ: Over 2,5 (1,55)

(21:45): ΕΣΠΑΝΙΟΛ – ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ: Over 2,5 (1,90)