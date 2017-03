Ανοίγουν τα σκορ στην Ολλανδία

Δύο επιλογές στα γκολ από τα αποψινά παιχνίδια στη Β’ Ολλανδίας, που προσφέρει με συνέπεια Over 2,5.

Β’ Ολλανδίας, πρώτη επιλογή σε Over 2,5 από το παιχνίδι της Ντεν Μπος με την Εμεν. Η γηπεδούχος Ντεν Μπος περνά περίοδο ντεφορμαρίσματος, δεν κερδίζει στα τέσσερα τελευταία ματς και στο παιχνίδι με την Εμεν θα παίξει ένα από τα τελευταία της χαρτιά για να προλάβει την προνομιούχο πρώτη εννιάδα και το δικαίωμα συμμετοχής στα πλέι-οφ ανόδου. Η Εμεν δείχνει σε καλύτερη κατάσταση, είναι στο -2 από την ένατη θέση, αν και στο τελευταίο ματς ηττήθηκε με 3-2 από την Φορτούνα Σιτάρντ, βγάζοντας αμυντικές αδυναμίες. Αμφότερες θα ρισκάρουν για τη νίκη, εφικτό το Over 2,5 σε απόδοση 1,60.

Δεύτερη επιλογή, το ματς της Βααλβάικ με την Χέλμοντ. Η γηπεδούχος Βααλβάικ προέρχεται από σερί «γεμάτων» σε γκολ αγώνων, μετρά έξι διαδοχικά Over 2,5 και στο τελευταίο της παιχνίδι συνετρίβη με 4-1 από την Γιονγκ Αϊντχόφεν. Η Χέλμοντ από την πλευρά της προέρχεται από το οριακό 1-1 με την Γιονγκ Ουτρέχτη, στα έξι προηγούμενα ματς όμως είχε επιβεβαιώσει το Over 2,5, με πλούσια σκορ, όπως στις ήττες 7-0 από τη Φένλο και 4-3 από την Τέλσταρ. Το 1,55 του Over 2,5 μπορεί να αποτελέσει και βάση.

ΠΡΟΤΑΣΗ

(21:00): ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ – ΕΜΕΝ: Over 2,5 (1,60)

(21:00): ΒΑΑΛΒΑΪΚ – ΧΕΛΜΟΝΤ: Over 2,5 (1,55)