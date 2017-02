Η παράδοση δείχνει ξέσπασμα

Η Μπάγερν, ομάδα ασφαλώς των μεγάλων σκορ, δεν έχει και τον καλύτερο επιθετικό ρυθμό στα παιχνίδια της στο 2017. Με εξαίρεση το 5-1 επί της Αρσεναλ για το Τσάμπιονς Λιγκ, αγνοεί το Over 3,5 για επτά παιχνίδια, μεγάλο χρονικό διάστημα για ομάδα του δικού της επιθετικού διαμετρήματος. Θα ψάξουμε το Over 3,5 στο παιχνίδι με το Αμβούργο, παίρνοντας «δύναμη» και από την εντυπωσιακή παράδοση που έχει με την ομάδα του Κυριάκου Παπαδόπουλου: μετρά επτά σερί νίκες στο Μόναχο, όλες Over 3,5, με απίθανα σκορ: 6-0, 5-0, 9-2 (!), 3-1, 8-0 (!) και 5-0! Στο 2,00 το Over 3,5.

Μια άλλη επιλογή από την Μπουντεσλίγκα, αρκούντως συνετή, είναι τα 2-3 γκολ στο παιχνίδι Λειψίας-Κολωνίας. Η γηπεδούχος Λειψία, είναι στη δεύτερη θέση και μετρά 6 2-3 γκολ στα επτά τελευταία παιχνίδια της, ενώ στην έδρα της έχει πέντε διαδοχικά. Από την πλευρά της η ελλιπής Κολωνία μετρά δύο διαδοχικά παιχνίδια στα 2-3 γκολ. Θα ψάξουμε το συγκεκριμένο ενδεχόμενο σε απόδοση 1,72.

ΠΡΟΤΑΣΗ

(16:30): ΜΠΑΓΕΡΝ – ΑΜΒΟΥΡΓΟ: Over 3,5 (2,00)

(16:30): ΛΕΙΨΙΑ – ΚΟΛΩΝΙΑ: 2-3 γκολ (1,72)