Δεν πληρώνουν άσχημα

Η Καμπούρ υποδέχεται την Μάαστριχτ στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής στην Eerste Divisie και το Over 2,5 προσφέρεται σε απόδοση 1,68. Η γηπεδούχος έχει ως ώρας 16 Over 2,5 σε 26 αγωνιστικές, ωστόσο στα δύο τελευταία έμεινε χαμηλά, κέρδισε 1-0 την Αλμερε Σίτι και παραχώρησε 1-1 στην Φορτούνα Σιτάρντ. Είναι όμως ομάδα με επιθετική λογική, έχοντας 43 γκολ σε 26 ματς. Η Μάαστριχτ από την πλευρά της έχει 15/26 Over 2,5, στα τελευταία παιχνίδια μένει χαμηλά, έχοντας 4/5 Under 2,5 και μόλις ένα οριακό Over 2,5, στη νίκη 3-0 επί της Ος. Σε τέτοια απόδοση ωστόσο, για Β’ Ολλανδίας, το 1,68 είναι value και θα το επιλέξουμε.

Δεύτερη επιλογή το 1,60 στην αναμέτρηση της Τέλσταρ με την Ντεν Μπος. Η γηπεδούχος προέρχεται από τέσσερα διαδοχικά G/G, τρία εκ των οποίων ήταν και Over 2,5, ενώ η Ντεν Μπος μετρά πέντε σερί G/G, τέσσερα εκ των οποίων ήταν και Over 2,5. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να ψάξουμε το 1,60 του Over 2,5.

ΠΡΟΤΑΣΗ

(21:00): ΚΑΜΠΟΥΡ – ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ: Over 2,5 (1,68)

(21:00): ΤΕΛΣΤΑΡ – ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ: Over 2,5 (1,60)