Δύο Over στο 1,90

Εμβόλιμη αγωνιστική (τι πρωτότυπο) στην Championship και ψάχνουμε επιλογές για πιθανά Over 2,5.

Πρώτη σκέψη στο παιχνίδι της Νόριτς με την Νιούκαστλ. Η Νόριτς προέρχεται από το ευρύ 5-1 επί της Νότιγχαμ, νωρίτερα είχε αποσπάσει το 2-2 από τη Γουίγκαν, ενώ στα αμέσως προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της είχε το οριακό Under 2,5 με 2-0 επί της Μπέρμιγχαμ και πριν τρία σερί Over 2,5: 3-1 τη Γουλβς, 3-0 την Ντέρμπι και ήττα 2-1 από τη Χάντερσφιλντ. Αντιμετωπίζει την πρωτοπόρο Νιούκαστλ, δεύτερη εναντίον πρώτης επίθεσης στην κατηγορία, οπότε το Over 2,5 σε απόδοση 1,90 φαντάζει ελκυστικό.

Στο όριο του Over 2,5 κινούνται και τα τελευταία παιχνίδια για Πρέστον (εντός έδρας) και Μπέρμιγχαμ (εκτός έδρας). Η Πρέστον επικράτησε το Σάββατο με το ευρύ 4-2 επί της Μπρέντφορντ, στα αμέσως τρία προηγούμενα εντός έδρας είχε «κολλήσει» στα δύο γκολ, με Ιπσουιτς (1-1), Μπράιτον (2-0) και Σέφιλντ Γουένσντεϊ (1-1), ενώ Over 2,5 και «πλούσια» ήταν τα εντός έδρας με Λιντς (1-4) και Μπλάκμπερν (3-2). Κοινώς στα τελευταία έξι εντός έδρας παιχνίδια της σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο γκολ.