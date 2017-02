Κλείνεις τα μάτια…

Δεύτερο Over 2,5, σε απόδοση 1,55, στην αναμέτρηση Ντεν Μπος-Μπρέντα. Η Ντεν Μπος έχει σε 22 ματς 14 Over 2,5, αντίστοιχα είναι και τα νούμερα της Μπρέντα, η οποία ωστόσο προέρχεται από τρία σερί Under 2,5, έχοντας «κολλήσει» και στα τρία ματς, στα δύο γκολ. Μεγάλο σερί μακριά από το Over 2,5 για ομάδα αυτής της κατηγορίας, το 1,55 μπορεί να αναζητηθεί.

ΠΡΟΤΑΣΗ

(21:00): ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ – ΜΠΡΕΝΤΑ: Over 2,5 (1,55)

(21:00): ΤΕΛΣΤΑΡ – ΟΣ: Over 2,5 (1,45)