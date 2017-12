Σίνγκλετον: «Όποιος αντίπαλος έρθει στο ΟΑΚΑ θα... δεινοπαθήσει από τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο»

Ο Αμερικανός φόργουορντ σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σχολίασε χαρακτηριστικά: «Εφέτος συνεχίζουμε αυτό που κάναμε και πέρυσι με επιτυχία, να προστατεύουμε δηλαδή το "σπίτι" μας, με εξαίρεση φυσικά τα περσινά πλέι οφ. Με βάση, λοιπόν, το αήττητο που έχουμε στην εφετινή Euroleague, με τελευταία επιτυχία την αποψινή, τότε ο τίτλος θα μπορούσε να είναι "not in my house". Όποιος αντίπαλος έρθει στο ΟΑΚΑ θα... δεινοπαθήσει από εμάς στο αγωνιστικό κομμάτι και από την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσει ο κόσμος στις κερκίδες».

Στη συνέχεια τόνισε: «Συνεχίζουμε την "καταδίωξη" της κορυφής. Ακριβώς από πάνω μας έχουμε τον Ολυμπιακό και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και θα συνεχίσουμε να παίζουμε σαν ομάδα για να "αναρριχηθούμε" στην πρώτη θέση της κατάταξης. Θα παίζουμε "πεινασμένοι" και είμαι σίγουρος ότι θα ανέβουμε πρώτοι».

