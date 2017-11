Η φωτογραφία από το Ελλάδα-Ισραήλ που τα 'σπάει!

Η Ελλάδα έκανε φύλλο και φτερό το Ισραήλ πετυχαίνοντας εύκολη νίκη στο «2στα2» για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κι αν ο Θανάσης Αντετοκούνπο ήταν όλα τα λεφτά με μυθικές φάσεις που πρόσφερε και τις οποίες μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο, οι γυναίκες της Κρήτης έδωσαν ρέστα με την παρουσία τους στο γήπεδο.

.@Thanasis_ante43 YOU wanted a personal highlight reel?

Here YOU go ???! #FIBAWC #ThisIsMyHouse@HellenicBF ?? pic.twitter.com/TOICqbgNbM