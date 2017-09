Το «αντίο» του Ολυμπιακού στον Ντούσαν Ίβκοβιτς

Η «οικογένειά του», στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός, αποχαιρέτησε με κάθε επισημότητα τον Ντούσαν Ίβκοβιτς. Μία πλειάδα αστέρων του χθες και του σήμερα έσπευσαν να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του «σοφού» του ευρωπαϊκού μπάσκετ, του προπονητή που οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στην κορυφή της Ευρώπης, το 1997 στη Ρώμη και το 2012 στην Κωνσταντινούπολη! Για ένα τελευταίο παιχνίδι, έστω και φιλικό, όπου όρθιος στον πάγκο, μπροστά στους φιλάθλους που τον αγάπησαν, θα στεκόταν ο «δικός τους» Ντούντα! “I did it my way!” έπαιζαν τα μεγάφωνα και στο video wall προβάλλονταν οι μεγάλες στιγμές του Ντούντα ως προπονητής του Ολυμπιακού. «Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Είναι μία αξέχαστη βραδιά,» δήλωσε συγκινημένος ο 74χρονος προπονητής.



Ακόμη κι από τον χώρο του τένις, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, βρέθηκε δίπλα στο παρκέ, για να τιμήσει τον Ιβκοβιτς! «Δάσκαλος και πατέρας για όλους μας, Σέρβους και Έλληνες αθλητές! Είναι σπουδαίος! Τον ευχαριστούμε για όσα πρόσφερε,» δήλωσε από το κέντρο του γηπέδου ο διάσημος τενίστας, παραλαμβάνοντας φανέλα των «ερυθρόλευκων» από τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς δεν μπορούσε να λείπει από τον αποχαιρετιστήριο αγώνα του κουμπάρου του, αλλά δυστυχώς αποδοκιμάστηκε από μερίδα φιλάθλων της ομάδας του Πειραιά, όπως και ο Δημήτρης Ιτούδης, λόγω της πρότερης θητείας τους στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που αντέδρασαν απαιτώντας σεβασμό στον «Ζοτς» και τον νυν τεχνικό της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Οι Παναγιώτης Φασούλας, Θοδωρής Παπαλουκάς, Ντούσαν Βούκσεβιτς, Μπάνε Πρέλεβιτς, Ντράγκαν Τάρλατς, Πρέντραγκ Ντανίλοβιτ και ο Ζάρκο Πάσπαλιε που αποθεώθηκε, όταν κλήθηκε να «παρελάσει». Ο πρόεδρος της Euroleague Τζόρντι Μπερτομέου παρέδωσε στον Ντούσαν Ίβκοβιτς το βραβείο του ως EuroLeague Legend.



O Μίλαν Τόμις και ο Βασίλης Σπανούλης, παρέδωσαν σε κάδρα, τα φύλλα αγώνα από τους τελικούς του 1997 και του 2012.



Από τα VIP παρακολούθησαν τον φιλικό αγώνα προς τιμή του Ιβκοβιτς ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μόραλης και οι Σάσα Τζόρτζεβιτς, Γιούρι Ζντοβτς, Μιρσάντ Τουρκσάν, Τζο Αρλάουκας, Ευθύμης Ρεντζιάς, Νίκος Φιλίππου, Βασίλης Σούλης, Αντώνης Φώτσης, Νίκος Μπουντούρης, Δημήτρης Παπανικολάου, Μιχάλης Κακιούζης, αλλά και ο παλαίμαχος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και πλέον προπονητής ποδοσφαίρου Δημήτρης Ελευθερόπουλος.



Του έπρεπε πάντως μεγαλύτερη προσέλευση φιλάθλων, καθώς μόνο 7 χιλιάδες έδωσαν το «παρών» στο ΣΕΦ, στο ύστατο αγώνα του Ιβκοβιτς. Ο αγώνας ήταν και αποκαλυπτήρια για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, καθώς αυτό ήταν το πρώτο φιλικό που έδωσαν ο Βασίλης Σπανούλης, ο Γιώργος Πρίντεζης και οι συμπαίκτες του, μπροστά στον κόσμο τους, ενόψει της νέας σεζόν!



Τα δεκάλεπτα: 29-27, 53-64, 79-91, 103-109

Διαιτητές: Ιερεθουέλο, Μπελόσεβιτς, Χριστοδούλου



Για τους Dusan Ivkovic Stars αγωνίστηκαν οι: Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Κώστας Σλούκας, Νίκος Ζήσης, Κάιλ Χάινς, Πέρο Άντιτς, Μάρκο Κέσελ, Λάζαρος Παπαδόπουυλος, Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, Ντάριο Σάριτς, Βίκτορ Κριάπα, Φουρκάν Κορκμάζ, Τομά Ερτέλ, Στέφαν Μάρκοβιτς, Βασίλιε Μίτσιτς, Τζον Ντίμπλερ