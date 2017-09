Στον Αρκαδικό ο Κουστένης

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Αρκαδικός ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον προπονητή Τζίμη Κουστένη.

Ο Πρόεδρος της ομάδας μας κύριος Μιχάλης Σμυρνιώτης συναντήθηκε με τον Τζίμη Κουστένη και κατόπιν συζήτησης και ταύτισης απόψεων προχώρησαν σε συμφωνία ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Αρκαδικού για τη φετινή σεζόν.

To who is who του Τζίμη Κουστένη

Ο νέος προοπονητής του Αρκαδικού γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου του 1966.

1997 – 2004 Α1 βοηθός προπονητής του Αργύρη Πεδουλάκη στην ομάδα του Γ.Σ Περιστερίου. Οι δυο προπονητές συμμετείχαν σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με το Περιστέρι, με αποκορύφωμα την Euroleague για δυο συναπτές περιόδους (2000/01 και 2001/02) και πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης την πρώτη χρονιά.

Στην Α1 κατέκτησαν δυο φορές την 3η θέση.

2004-2005 Α1 Ηλυσιακός, βοηθός του Χρήστου Παππά

2005-2006 και 2006-2007 Α1 Πανελληνιος Γ.Σ., βοηθός του Αργύρη Πεδουλάκη, τέταρτη θέση και πρόκριση στο ULEB Cup.

2007-2008 Α1 Πανιώνιος, βοηθός προπονητής του Μηνά Γκέκου, τέταρτη θέση και πρόκριση στην Euroleague

2008-2009 Πρώτος προπονητής στον Φίλιππο Περιστερίου

2009-2010 Α1 Πανιώνιος, βοηθός του Νέναντ Μάρκοβιτς

2010-2011 Α1 Επιστροφή στο Περιστέρι ως βοηθός του Αργύρη Πεδουλάκη

2012 -2013 Α1 Ανάλαβε head coach στο Περιστέρι

2013-2014 Α1 Ηλυσιακός

2014-15 Α1 Εθνικός / Πανελευσινιακός

2016-2017 Κυπριακή Liga ΑΠΟΕΛ head coach