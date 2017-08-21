Α1 Γυναικών: Ντέρμπι «αιωνίων» στην πρεμιέρα
Το «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα φιλοξενήσει το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της Α1 Γυναικών, στην πρώτη αγωνιστική, μια και ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό.
Την Δευτέρα (21/8) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος στην πρώτη κατηγορία του γυναικείου μπάσκετ, όπου οι «πράσινες» θα αντιμετωπίσουν εντός έδρας τις «ερυθρόλευκες».
Το πρώτο τζάμπολ στον νέο μαραθώνιο θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου ενώ η κανονική διάρκεια θα ολοκληρωθεί στις 29 Απριλίου.
Συνοπτικά το πρόγραμμα:
1η Αγωνιστική - 15/10/2017
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2η Αγωνιστική - 22/10/2017
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
3η Αγωνιστική - 29/10/2017
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
4η Αγωνιστική - 5/11/2017
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
5η Αγωνιστική - 19/11/2017
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΣ ΠΑΟΚ
6η Αγωνιστική - 26/11/2017
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
7η Αγωνιστική - 3/12/2017
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