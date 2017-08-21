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Α1 Γυναικών: Ντέρμπι «αιωνίων» στην πρεμιέρα
Onsports Team Onsports Team 21 Αυγούστου 2017, 13:26
ΜΠΑΣΚΕΤ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Α1 Γυναικών: Ντέρμπι «αιωνίων» στην πρεμιέρα

Το «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα φιλοξενήσει το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της Α1 Γυναικών, στην πρώτη αγωνιστική, μια και ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό.

Την Δευτέρα (21/8) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος στην πρώτη κατηγορία του γυναικείου μπάσκετ, όπου οι «πράσινες» θα αντιμετωπίσουν εντός έδρας τις «ερυθρόλευκες».

Το πρώτο τζάμπολ στον νέο μαραθώνιο θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου ενώ η κανονική διάρκεια θα ολοκληρωθεί στις 29 Απριλίου.

Συνοπτικά το πρόγραμμα:

1η Αγωνιστική - 15/10/2017
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2η Αγωνιστική - 22/10/2017
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

3η Αγωνιστική - 29/10/2017
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

4η Αγωνιστική - 5/11/2017
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

5η Αγωνιστική - 19/11/2017
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΣ ΠΑΟΚ

6η Αγωνιστική - 26/11/2017
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

7η Αγωνιστική - 3/12/2017

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ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

8η Αγωνιστική - 10/12/2017
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΣ ΠΑΟΚ

9η Αγωνιστική - 17/12/2017
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

10η Αγωνιστική - 7/1/2018
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

11η Αγωνιστική - 14/1/2018
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

12η Αγωνιστική - 21/1/2018
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

13η Αγωνιστική - 28/1/2018
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

14η Αγωνιστική - 4/2/2018
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

15η Αγωνιστική - 17/2/2018
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

16η Αγωνιστική - 25/2/2018
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

17η Αγωνιστική - 4/3/2018
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΣ ΠΑΟΚ

18η Αγωνιστική - 11/3/2018
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

19η Αγωνιστική - 18/3/2018
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

20η Αγωνιστική - 1/4/2018
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΣ ΠΑΟΚ

21η Αγωνιστική - 22/4/2018
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

22η Αγωνιστική - 29/4/2018
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

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