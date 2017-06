1987-2017 30 χρόνια από το Ευρωμπάσκετ!

Η Ελλάδα 30 χρόνια μετά

Τριάντα χρόνια μετά το έπος του 1987, ο πλανήτης Γη δεν έχει καμία ομοιότητα με εκείνα τα χρόνια. Από τις ταινίες που βλέπαμε, τα ρούχα που φορούσαμε, τα τραγούδια που ακούγαμε και τα αυτοκίνητα που οδηγούσαμε τίποτα δεν είναι ίδιο.

Γυρίζοντας την μηχανή του χρόνου 30 χρόνια πίσω, ψάξαμε και σας βρήκαμε τις συνήθειες του Έλληνα τότε και τώρα.

Πάμε λοιπόν να τις δούμε:



Ταινίες του 1987 / Ταινίες 2017





Καλημέρα Βιετνάμ / Ο Πόλεμος των Άστρων: Οι τελευταίοι τζεντάι

Full Metal Jacket / Μπλέιντ Ράνερ 2049



Φονικό Όπλο / Τζον Γουίκ 2



Ο Κυνηγός / Η πεντάμορφη και το τέρας



Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού / Γουόντερ Γούμαν



Ρόμποκοπ / Τρανσφόρμερς 5



Ολέθρια σχέση / Λόγκαν



Χελρέιζερ / Ο πλανήτης των πιθήκων



007: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη / Κονγκ: Η νήσος του κρανίου



Σούπερμαν 4 / Σπάϊντερμαν: Homecoming



Τραγούδια 1987 - Τραγούδια 2017





Madonna - La isla Bonita / Selena Gomez – Bad Liar



Samantha Fox – Touch me / Gorillaz - "Saturnz Barz"



Pet shop Boys - It's a sin / Drake - "Passionfruit"

Whitesnake - Here I go Again / Lana Del Rey - "Love"

Bon Jovi - Livin on a prayer / Katie Perry - Chained to the rhythm

U2 - With or without you / Miley Cirus - Malibu

Los Lombos – La Bamba / Lady Gaga – The cure

Duran – Duran - Notorious / Maroon 5 - Cold

U got the look – Prince Subeme / La Radio – Enrique Inglesias

Europe – The final Countdown Europe / The final countdown (κάθε 14η Ιουνίου)

Ελληνικά 1987 - Ελληνικά 2017





Δήμου – Πάριος – Όλα για τον έρωτα / Οικονομόπουλος – Ο χαρακτήρας

Χάρις Αλεξίου – Εξαρτάται / Γονίδης – Υπάρχω κι εγώ

Πίτσα Παπαδοπούλου – Μη μιλάς / Vegas – Πιο δυνατά

Λ. Βελής - Με το στόμα γεμάτο φιλιά / Μενιδιάτης – Αδυναμία μου

Αντύπας – Ερωτεύομαι / Φουρέιρα – Μόνο για σένα

Αδερφοί Κατσιμίχα -Νύχτωσε νύχτα/ Χολίδης – Εγώ για σένα

Ρακιντζής - Μωρό μου φάλτσο / Πάολα – Για μένα

Παπακωνσταντίνου- Χαιρετίσματα / Παπαδοπούλου – Σ' αυτήν να πας

Στέλιος Καζαντζίδης - Εγώ είμαι αετός / Πέγκυ Ζήνα - Απαγορεύω

Δ. Θεοδόσης - Κι όλο εγώ περίμενα / ΝΙΝΟ – Κάνε με χώμα

Αυτοκίνητα 1987 - Αυτοκίνητα 2017





Alpha Romeo 164 /Alpha Romeo Julia

Dacia 1320 / Fiat 124 Spider



Toyota Corolla (E 90) / 2017 Toyota 86

Volvo 440/460 / Volvo S-90

Chevrolet Beretta / Chevrolet Sonic

Mazda MX-6 / Mazda MX-5 RF

Nissan Saurus / Nissan GT-R



Skoda Favorit 2017 Subaru Impreza

Kia Pride / Kia Niro

Ferrari F40 2017 / Porsche Panamera

Παπούτσια 1987 / Παπούτσια 2017





Pony / Asics

Strike / Under Armour

Converse All Star / Converse All Star

Diadora / Oneil

Nike (Από συγγενείς στο εξωτερικό) / Nike (σε κάθε σπίτι που σέβεται την οικογένεια)

Boxer / Boxer

Sea and City / Timberland

Kappa / Admiral

Adidas / Adidas

Reebok / Reebok

Ρούχα 1987 - Ρούχα 2017





Levi's / Levi's

Lee / H&M

Κλαουδάτος / Bertoluci

Artisti Italiani /Artisti Italiani

Benetton / Benetton

Dress code





Τριάντα χρόνια πριν ένα τζιν Lee, ένα αμάνικο μπλουζάκι, άσπρη κάλτσα αθλητική και παπουτσάκι Pony. Οι πιο extreme τζιν – σωλήνα και διχτυωτό μπλουζάκι. Πάντα άσπρη κάλτσα και το παπούτσι εναλλάσσεται. Pony, Strike και All Star. Οι πιο κυριλάτοι κοστούμι με ρίγες, άσρο πουκαμισάκι, άσπρη κάλτσα και σκαρπίνι. Στις μέρες μας μπλουζάκι polo, τζιν παντελονάκι ή υφασμάτινο και παπουτσάκι Nike ή adidas ή All Star. Οι πιο extreme μαύρη φόρμα με τρύπα που δεν την έχουν πάρει χαμπάρι οι ίδιοι αλλά την βλέπουν όλοι οι άλλοι. Μπλούζα με κάθε είδους νεκροκεφαλή και παπούτσι Nike, Adidas, All Star, Under Armour. Οι πιο κυριλάτοι κοστούμι Prada, Armani, Artisti Italiani, μαύρο πουκάμισο, μαύρη κάλτσα και σκαρπίνι σε πολύ πιο κυριλέ έκδοση, χωρίς μύτη για να χτυπάς κατσαρίδα στη γωνία.